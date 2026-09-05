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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Управляющий директор «Альпин»: «Поул Гасли – классный способ отыграться после потери подиума в Монако. Считала ли команда, что есть шанс? Нет»

Управляющий директор «Альпин» Стив Нильсен прокомментировал поул Пьера Гасли к Гран-при Италии , связав его с потерянным подиумом француза в Монако по решению суда ФИА.

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