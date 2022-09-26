ОТКУДА ЛИЧИНКИ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ, ИЛИ ЧТО ПЕРВИЧНО: НЕОКОНЫ БАЙДЕНА, ИЛИ ВЭФ ШВАБА

В ключевой день для Специальной военной операции– 21 сентября – когда главнокомандующий РФ выступил с обращением о частичной мобилизации, прекращении практики «договорняков» и решении задач вопреки всему, свое слово сказал и глава США Джо Байден-мл.
В ключевой день для Специальной военной операции– 21 сентября – когда главнокомандующий РФ выступил с обращением о частичной мобилизации, прекращении практики «договорняков» и решении задач вопреки всему, свое слово сказал и глава США Джо Байден-мл.
Свежие комментарии