БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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ОТКУДА ЛИЧИНКИ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ, ИЛИ ЧТО ПЕРВИЧНО: НЕОКОНЫ БАЙДЕНА, ИЛИ ВЭФ ШВАБА

ОТКУДА ЛИЧИНКИ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ, ИЛИ ЧТО ПЕРВИЧНО: НЕОКОНЫ БАЙДЕНА, ИЛИ ВЭФ ШВАБА

В ключевой день для Специальной военной операции– 21 сентября – когда главнокомандующий РФ выступил с обращением о частичной мобилизации, прекращении практики «договорняков» и решении задач вопреки всему, свое слово сказал и глава США Джо Байден-мл.

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