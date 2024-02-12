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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Свежие комментарии

´Чтобы не было беды ´.

´Чтобы не было беды ´.

Во второй младшей группе прошло занятие по пожарной безопасности ´Чтобы не было беды ´. На занятии ребята продолжили знакомиться с правилами безопасности при пожаре, учились применять их в различных ситуациях, узнали о способах сохранения здоровья .

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