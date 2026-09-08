Карен Хачанов победил молодого американца на Открытом чемпионате США

Карен Хачанов, 30-летний русский теннисист, одержал победу над 20-летним американцем Лернером Тьеном в четвёртом круге Открытого чемпионата США.
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