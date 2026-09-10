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Татар-информ

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Большунов останется в бане, у Валиевой есть шанс: юрист Анцелиович оценила шансы

Большунов останется в бане, у Валиевой есть шанс: юрист Анцелиович оценила шансы

Главной темой этой недели в фигурном катании стало обращение Камилы Валиевой в ЕСПЧ. Цель - оспорить допинговую историю.

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