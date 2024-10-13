"Болею за земляка": Папин назвал Кудряшова фаворитом в поединке с Родригесом

Российский боксер Дмитрий Кудряшов является фаворитом в предстоящем поединке с бразильцем Фернандо Родригесом, который состоится в рамках "Бойцовского клуба РЕН ТВ", заявил обладатель чемпионского пояса WBA Asia Алексей Папин.
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