"Напряжённость растёт": Регионы России включились в борьбу с мигрантами. Кабанов указал на подвох

Александр Лагуткин

Необходимо немедленно закрыть границы и ввести визовый режим? Нелегалов всех выявить и депортировать с запретом въезда в Россию. Для работы въезд только по временной рабочей визе по заявке конкретного работодателя с отдыхом в закрытых вахтовых поселках без права выхода из них. Срок не более 90 дней. По окончании рабочей вахты - расчет и под присмотром на самолет и домой, до следующей вахты. Финансовую и уголовную ответственность за ввезенного работника несёт работодатель. За нарушения режима, порядка или закона, - немедленная депортация с пожизненным запретом на посещение России. Законодательно ввести временный мораторий на предоставление гражданства азиатам. И никаких родственников сюда! Иначе эта многомиллионная армия потенциальных боевиков ИГИЛ обойдется стране во многие тысячи загубленных жизней, дестабилизацию обстановки и угрозу самому существования государства. Для уже купивших гражданство, при любом нарушении закона, - гражданства лишать вместе с близкими родственниками. И всю семью немедленно депортировать без права въезда в будущем. Если сейчас полиция не справляется или не хочет наводить порядок, то подключите Росгвардию. Там 300 тысяч. Или сократите их вполовину, а на эти деньги реанимируйте полицию.