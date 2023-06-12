ЦСКА выиграл Кубок России, 23-й ТБШ Джоковича, отстранение российских фигуристов продлили, расисты против Лукаку и другие новости

Доброе утро! Влетаем в новую неделю с нашим утренним дайджестом ☀️ 1. ЦСКА обыграл «Краснодар» (1:1, по пенальти – 6:5) в финале Фонбет Кубка России благодаря двум сэйвам Игоря Акинфеева.
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