Пленный сотрудник ТЦК Тагеев: большая часть мобилизованных сдается в плен

Многие новобранцы ВСУ, которых насильно мобилизовали на улицах Украины, сдаются в плен при первой возможности из-за отсутствия мотивации, заявил в беседе с РИА Новости также оказавшийся в плену сотрудник районного ТЦК Киевской области Руслан Тагеев.
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