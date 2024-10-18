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Пленный сотрудник ТЦК Тагеев: большая часть мобилизованных сдается в плен

Пленный сотрудник ТЦК Тагеев: большая часть мобилизованных сдается в плен

Многие новобранцы ВСУ, которых насильно мобилизовали на улицах Украины, сдаются в плен при первой возможности из-за отсутствия мотивации, заявил в беседе с РИА Новости также оказавшийся в плену сотрудник районного ТЦК Киевской области Руслан Тагеев.

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