Такое фото прислал в редакцию читатель Мойки78, живущий на Плесецкой улице. «Утром вот так наспех согрел чай.
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Такое фото прислал в редакцию читатель Мойки78, живущий на Плесецкой улице. «Утром вот так наспех согрел чай.