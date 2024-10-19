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Мойка78.ру Новости СПб

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Такое фото прислал в редакцию читатель Мойки78, живущий на Плесецкой улице

Такое фото прислал в редакцию читатель Мойки78, живущий на Плесецкой улице. «Утром вот так наспех согрел чай.

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