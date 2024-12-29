В Рязани шесть иностранцев после рейда захотели заключить контракт с ВС РФ

Рейд традиционно затронул 5-ю оптовую базу Рязани, иные торговые, а также строительные площадки.Военными следователями продолжается работа, призванная напомнить гражданам, недавно приобретшим гражданство России, об обязанности по постанове на воинский учет.
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