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В Рязани шесть иностранцев после рейда захотели заключить контракт с ВС РФ

В Рязани шесть иностранцев после рейда захотели заключить контракт с ВС РФ

Рейд традиционно затронул 5-ю оптовую базу Рязани, иные торговые, а также строительные площадки.Военными следователями продолжается работа, призванная напомнить гражданам, недавно приобретшим гражданство России, об обязанности по постанове на воинский учет.

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