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Велемудр. Мир тесен.

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  • ММ
    НИЗЗЯ!! Те, кто прочитал, срочно отформатируйте винчестер выключите свой ноутбук или комп, употребите большую дозу сп...О НЕИЗВЕСТНОЙ АРХ...
  • Юрий Селиванов
    Весьма интересно, узнал о новых находках. Благодарю за информацию.О НЕИЗВЕСТНОЙ АРХ...
  • Александр Николаевич
    Запретная археология – это многочисленные находки исследователей, которые не вписываются в историческую летопись.О НЕИЗВЕСТНОЙ АРХ...

О НЕИЗВЕСТНОЙ АРХЕОЛОГИИ

О НЕИЗВЕСТНОЙ АРХЕОЛОГИИ

То, с чем познакомится читатель в этой главе, известно многим интересующимся исследователям. Но все эти сведения оказываются неизвестными, либо недоступными подавляющему большинству людей, часто только потому, что официальная академическая наука не желает объяснять многие археологические и письменные находки, чтобы не разрушить созданную ею же официальную картину развития разумной жизни на нашей Земле.

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Комментарии
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Александр Николаевич
Запретная археология – это многочисленные находки исследователей, которые не вписываются в историческую летопись.
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20 час.
Юрий Селиванов
Весьма интересно, узнал о новых находках. Благодарю за информацию.
Ответить
18 час.
М
ММ
НИЗЗЯ!! Те, кто прочитал, срочно отформатируйте винчестер выключите свой ноутбук или комп, употребите большую дозу спиртного и никогда более не читайте такой информации.
Ответить
17 час.

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