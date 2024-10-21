То, с чем познакомится читатель в этой главе, известно многим интересующимся исследователям. Но все эти сведения оказываются неизвестными, либо недоступными подавляющему большинству людей, часто только потому, что официальная академическая наука не желает объяснять многие археологические и письменные находки, чтобы не разрушить созданную ею же официальную картину развития разумной жизни на нашей Земле.
О НЕИЗВЕСТНОЙ АРХЕОЛОГИИ
Комментарии
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Александр Николаевич
Запретная археология – это многочисленные находки исследователей, которые не вписываются в историческую летопись.
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20 час.
Юрий Селиванов
Весьма интересно, узнал о новых находках. Благодарю за информацию.
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18 час.
М
ММ
НИЗЗЯ!! Те, кто прочитал, срочно отформатируйте винчестер выключите свой ноутбук или комп, употребите большую дозу спиртного и никогда более не читайте такой информации.
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17 час.
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