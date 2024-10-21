О НЕИЗВЕСТНОЙ АРХЕОЛОГИИ

То, с чем познакомится читатель в этой главе, известно многим интересующимся исследователям. Но все эти сведения оказываются неизвестными, либо недоступными подавляющему большинству людей, часто только потому, что официальная академическая наука не желает объяснять многие археологические и письменные находки, чтобы не разрушить созданную ею же официальную картину развития разумной жизни на нашей Земле.