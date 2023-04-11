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Жители Ленинского района в Челябинске самостоятельно устроили субботник

Жители Ленинского района в Челябинске самостоятельно устроили субботник

За несколько дней они собрали 320 мешков мусора и листвы. Растаявший снег традиционно обнажил в Челябинске все, что накопилось за зиму: мусор, собачьи отходы жизнедеятельности, а также прошлогоднюю жухлую листву.

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