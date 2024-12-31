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Новогоднее обращение Путина

31 декабря президент выступит с новогодним обращением к россиянам. В своих новогодних обращениях российский лидер традиционно затрагивает социально значимые вопросы, международную политику, экономические проблемы.

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