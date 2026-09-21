Косметолог Кубанова: чрезмерный уход за кожей может вызвать высыпания и сухость

Использование чрезмерно большого количества средств для ухода за кожей лица может привести к негативным последствиям, таким как появление раздражения и высыпаний из-за нарушения естественной защиты кожи.
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