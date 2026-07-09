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РБК: в учебнике истории изменили формулировки о холопах, Иване Грозном и Литве

РБК: в учебнике истории изменили формулировки о холопах, Иване Грозном и Литве

В новой редакции единых учебников по истории России для 7–8-х классов заметно изменили ряд формулировок, которые отвечают за общий смысловой фон: отношение подданных к царю, статус светских сословий, цели политики в Поволжье, представление о многонациональности Руси и трактовку объединения с Малороссией и Войском Запорожским.

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