РБК: в учебнике истории изменили формулировки о холопах, Иване Грозном и Литве

В новой редакции единых учебников по истории России для 7–8-х классов заметно изменили ряд формулировок, которые отвечают за общий смысловой фон: отношение подданных к царю, статус светских сословий, цели политики в Поволжье, представление о многонациональности Руси и трактовку объединения с Малороссией и Войском Запорожским.