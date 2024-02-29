NI: Bradley заменят новыми БМП XM30 из-за новых возможностей конкурентов США

В публикации The National Interest объяснили необходимость замены боевых машин пехоты (БМП) Bradley. Уточняется, что в армии Америки Bradley заменят новой машиной XM30, разработанной компаниями Rheinmetall Vehicles и General Dynamics Land Systems.
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