Сквозь воду и через поля: в Уссурийске прошел забег Ussuri-Trail.2023

В минувшие выходные в Уссурийске прошли соревнования не для слабонервных любителей бега. Они не только испытывали на прочность свои кроссовки на асфальте и лесных тропах, но и железную волю, преодолевая маршрут практически по пояс, а кому и по грудь в воде.