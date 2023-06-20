Закон, порядок, государство

767 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Александровна
    Заместители и исполняющая обязанности заместителя. По-моему, при такой ситуации участвовать в совещании могли бы не з...Прокуратура взяла...
  • Галина
    Да собрались и тумаков накидали по первое число и выкинули из незаконно заселившихся в комнату....  Все зависит от са...Незаконно прожива...
  • Сергей ЕВ
    Это прекрасноЛучшей семьей Рос...

Сквозь воду и через поля: в Уссурийске прошел забег Ussuri-Trail.2023

Сквозь воду и через поля: в Уссурийске прошел забег Ussuri-Trail.2023

В минувшие выходные в Уссурийске прошли соревнования не для слабонервных любителей бега. Они не только испытывали на прочность свои кроссовки на асфальте и лесных тропах, но и железную волю, преодолевая маршрут практически по пояс, а кому и по грудь в воде.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх