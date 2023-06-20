Сквозь воду и через поля: в Уссурийске прошел забег Ussuri-Trail.2023

В минувшие выходные в Уссурийске прошли соревнования не для слабонервных любителей бега. Они не только испытывали на прочность свои кроссовки на асфальте и лесных тропах, но и железную волю, преодолевая маршрут практически по пояс, а кому и по грудь в воде.
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