Недостаточно исправился: экс-партнёра бизнесмена Пшеничного отказались выпустить по УДО

Бывший генеральный директор компании «НовИТ ПРО» Андрей Петров, который вместе с финансовым директором той же компании, начальником инженерного центра Адмиралтейских верфей и другими сообщниками в период с 23 мая 2012 года по 13 апреля 2017 года похитил 368 млн рублей бюджетных денег, полученных по заключённому с Адмиралтейскими верфями договору о проектировании подводной лодки в рамках исполнения государственного оборонного заказа, в июле 2020 года приговорённый к трём годам исправительной колонии, на протяжении года усердно трудился над собой.