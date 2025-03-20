19.03.2025 Катрен №19 (3228) “Это будет Исторический, для Планеты, переход!” МЫ ВСЕ ВМЕСТЕ - СоТворцы с СОЗДАТЕЛЕМ БОЖЕСТВЕННОЙ МОНАРХИИ! Божественная Монархия — это Богодержавие, Управление Бога на Планете.