Славянская докт...
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Славянская доктрина

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Это будет Исторический, для Планеты, переход!

Это будет Исторический, для Планеты, переход!

19.03.2025 Катрен №19 (3228) “Это будет Исторический, для Планеты, переход!” МЫ ВСЕ ВМЕСТЕ - СоТворцы с СОЗДАТЕЛЕМ БОЖЕСТВЕННОЙ МОНАРХИИ! Божественная Монархия — это Богодержавие, Управление Бога на Планете.

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Андрей ПандовРихтер
Закусывать надо
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