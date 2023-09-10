Худрук московского Театра эстрады Геннадий Хазанов проголосовал на выборах мэра

В Москве проходят выборы мэра и депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО с 8 по 10 сентября. В них очно принял участие художественный руководитель столичного Театра эстрады Геннадий Хазанов, сообщило агентство городских новостей «Москва».
В Москве проходят выборы мэра и депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО с 8 по 10 сентября. В них очно принял участие художественный руководитель столичного Театра эстрады Геннадий Хазанов, сообщило агентство городских новостей «Москва».
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