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Худрук московского Театра эстрады Геннадий Хазанов проголосовал на выборах мэра

Худрук московского Театра эстрады Геннадий Хазанов проголосовал на выборах мэра

В Москве проходят выборы мэра и депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО с 8 по 10 сентября. В них очно принял участие художественный руководитель столичного Театра эстрады Геннадий Хазанов, сообщило агентство городских новостей «Москва».

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