Доктор Мясников рассказал про популярный завтрак, который приводит к ожирению

По словам врача, манная каша может спровоцировать диабет Врач Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» сказал, что употребление манной каши по утрам может приводить к ожирению и сахарному диабету.
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