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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Вашингтон» первым в текущем сезоне НХЛ вышел в плей-офф, в прошлом – последним. Это первый такой прыжок при 16 командах в розыгрыше

«Кэпиталс» обыграли «Филадельфию» (3:2) в регулярном чемпионате НХЛ и стали первым клубом, обеспечившим себе место в розыгрыше Кубка Стэнли-2025.

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