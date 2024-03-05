В Минобороны рассказали о возможных сценариях нападения на Россию

ТАСС/EPA/VALDA KALNINA Против России могут начать военную операцию, которая будет воздушно-наземной или воздушно-морской и будет состоять из одного глобального удара и ряда следующих за ним массированных ракетно-авиационных ударов, говорится в сценарии гипотетического нападения на Россию в статье журнала "Военная мысль" Минобороны РФ.