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Лизинговые компании теряют капитализацию

Лизинговые компании теряют капитализацию

Лизинговая отрасль в этом году переживает настоящий бум. За девять месяцев объем нового бизнеса российских лизинговых компаний (ЛК) вырос на 95% относительно аналогичного периода прошлого года и составил 2,49 трлн рублей, чистые инвестиции в лизинг (ЧИЛ) ЛК за год увеличились на 63%, до 4,08 трлн рублей, следует из данных «Эксперт РА», приведенных в обзоре «Между рисками и возможностями» (с ним ознакомились Frank Media).

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