«Такой маленький, а уже батя»: 10-летний Лёха из Барнаула стал звездой авторемонта

Барнаульский школьник починил сестре «пятнашку» и набрал миллионы просмотров в сети.В Алтайском крае 10-летний школьник Алексей Смолькин из Барнаула умудрился стать одним из самых востребованных и обсуждаемых автомехаников региона.
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