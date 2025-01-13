Байден и Трамп объединились против России? Что известно

Многие считают, что самые жесткие санкции, введенные против России, являются прощальным подарком уходящей администрации президента США Джо Байдена не только Кремлю, но и избранному главе Америки Дональду Трампу.
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