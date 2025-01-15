Какие черты характера помогли Трампу снова переехать в Белый дом

«Вот как это заканчивается. Финалом президентства Дональда Трампа, с самого начала зиждившегося на гневе, распрях и конспирологических измышлениях, стал штурм Капитолия разъяренной толпой, которую науськал проигравший лидер, цепляющийся за власть, будто Америка – это всего лишь еще одна авторитарная страна».