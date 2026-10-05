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Царьград

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В Краснодаре у водителя без прав нашли мотоцикл из розыска Интерпола

В Краснодаре у водителя без прав нашли мотоцикл из розыска Интерпола

В Краснодаре сотрудники ГИБДД остановили 22-летнего водителя без прав и документов, а проверка показала, что его мотоцикл объявлен в розыск итальянскими властями через Интерпол.

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