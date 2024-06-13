МО РФ: Силы ПВО сбили три дрона ВСУ в Ярославской области и один во Владимирской Минувшей ночью средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили очередные украинские беспилотники самолётного типа над территорией российских регионов.
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