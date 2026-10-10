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Журнал «Профиль»

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Премьер Финляндии призвал прекратить выдачу туристических виз россиянам для поездок в ЕС

Премьер Финляндии призвал прекратить выдачу туристических виз россиянам для поездок в ЕС

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил в субботу, 10 октября 2026 года, что он намерен выступить с этой инициативой на следующем заседании Европейского совета.

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