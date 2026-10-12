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Царьград

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В Новосибирске мужчина душил подростка в салоне общественного транспорта

В Новосибирске мужчина душил подростка в салоне общественного транспорта

Конфликт в троллейбусе между подростком и взрослым пассажиром перерос в драку, в ходе которой мужчина, по словам очевидца, начал душить несовершеннолетнего после сделанного ему замечания за громкую брань.

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