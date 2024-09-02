Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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От исхода боев за Покровск и Часов Яр зависит карта военных действий весны 2025 года – The Times

От исхода боев за Покровск и Часов Яр зависит карта военных действий весны 2025 года – The Times

Британская The Times пишет: если Россия захватит Покровский транспортный узел и высоты во Часовом Яру, то сможет использовать их в качестве плацдармов для более масштабного наступления на север и запад, чтобы захватить оставшийся Донбасс и угрожать Днепропетровской области уже весной следующего года.

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