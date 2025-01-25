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The Times: Маску не дадут офис рядом с Трампом из-за "ледяной девы"

The Times: Маску не дадут офис рядом с Трампом из-за "ледяной девы"

Использованы материалы: REUTERS/Kenny Holston/Pool via REUTERS, Global Look Press/Shawn Thew - Pool via CNP/Keystone Press Agency Глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, которая получила от президента США Дональда Трампа прозвище "ледяная дева", выступила против размещения офиса миллиардера и соруководителя Департамента эффективности правительства (DOGE) Илона Маска рядом с Овальным кабинетом.

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