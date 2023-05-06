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СБУ заочно предъявила обвинение всем членам Совета Федерации из-за ратификации договоров о принятии в состав России новых регионов

СБУ заочно предъявила обвинение всем членам Совета Федерации из-за ратификации договоров о принятии в состав России новых регионов

СБУ заочно предъявила обвинение всем представителям верхней палаты парламента Российской Федерации из-за ратификации документов о принятии в состав страны республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

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