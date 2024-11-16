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Захарова предложила Германии отказаться от поддержки нацистского прошлого»

Захарова предложила Германии отказаться от поддержки нацистского прошлого»

Германии следует отказаться от почитания на государственном уровне нацистских преступников, прежде чем предлагать поставить Украине дальнобойное оружие, завила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, 16 ноября в Telegram-канале.

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