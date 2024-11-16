Захарова предложила Германии отказаться от поддержки нацистского прошлого»

Германии следует отказаться от почитания на государственном уровне нацистских преступников, прежде чем предлагать поставить Украине дальнобойное оружие, завила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, 16 ноября в Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии