Перфокарты у него уже зажевались

Куда там Китаю с его 5 тысячами лет письменной истории?«Мы не будем увеличивать размер госдолга, что делал каждый президент США на протяжении шести миллионов лет», — объявил БайденЯ еще понимаю, что маразматичный дед решил переизбираться, на то он и маразм! Но как же можно голосовать за такое, пораженное деменцией, существо!?.