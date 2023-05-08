Перфокарты у него уже зажевались

Куда там Китаю с его 5 тысячами лет письменной истории?«Мы не будем увеличивать размер госдолга, что делал каждый президент США на протяжении шести миллионов лет», — объявил БайденЯ еще понимаю, что маразматичный дед решил переизбираться, на то он и маразм! Но как же можно голосовать за такое, пораженное деменцией, существо!?.
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