Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • Павел Ильин
    Скоро они все начнут каяться...обрезала америка бабло, а кушать хочется хорошо. Если наши чиновники снова наснут этих...Латынина: Я думал...
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США подталкивают Зеленского к выборам, победитель которых подпишет мирный договор с Москвой – Reuters

США подталкивают Зеленского к выборам, победитель которых подпишет мирный договор с Москвой – Reuters

Агентство Reuters, ссылаясь на спецпосланника Дональда Трампа Кита Келлога,  утверждает, будто США хотят, чтобы Украина провела президентские и парламентские выборы сразу после подписания с Россией соглашения о прекращения огня – возможно, к концу этого года, особенно если Киев сможет договориться о перемирии с Россией в ближайшие месяцы.

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