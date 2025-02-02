США подталкивают Зеленского к выборам, победитель которых подпишет мирный договор с Москвой – Reuters

Агентство Reuters, ссылаясь на спецпосланника Дональда Трампа Кита Келлога, утверждает, будто США хотят, чтобы Украина провела президентские и парламентские выборы сразу после подписания с Россией соглашения о прекращения огня – возможно, к концу этого года, особенно если Киев сможет договориться о перемирии с Россией в ближайшие месяцы.