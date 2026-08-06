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Поварёнок с лучшими рецептами

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Нут с "антипасти" на тостах

Нут с "антипасти" на тостах

Нут в стиле «антипасти» на тостах — это быстрое, сытное и ароматное блюдо. Оно готовится путем тушения нута вместе с нарезанными ингредиентами антипасти — такими как вяленые томаты, артишоки и оливки ( на ваш выбор) — в смеси чеснока, оливкового масла и томатного пюре; затем эту теплую густую массу выкладывают на толстые ломти поджаренного хлеба с хрустящей корочкой.

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