Fox News предложил организовать у себя вторые дебаты между Трампом и Харрис

Телевизионный канал Fox News предложил организовать у себя вторые предвыборные дебаты между бывшим американским лидером Дональдом Трампом и вице-президентом Соединенных Штатов Камалой Харрис, следующая встреча оппонентов может состояться в октябре.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии