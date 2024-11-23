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Бойцы ВДВ захватили автомобиль при попытке ВСУ прорваться в Курской области

Бойцы ВДВ захватили автомобиль при попытке ВСУ прорваться в Курской области

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Крымские десантники уничтожили подразделения ВСУ и захватили бронеавтомобиль "Мастиф" западного производства при попытке прорыва противника в одном из приграничных районов Курской области, сообщили в Минобороны РФ.

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