Бойцы ВДВ захватили автомобиль при попытке ВСУ прорваться в Курской области

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Крымские десантники уничтожили подразделения ВСУ и захватили бронеавтомобиль "Мастиф" западного производства при попытке прорыва противника в одном из приграничных районов Курской области, сообщили в Минобороны РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии