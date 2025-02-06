"Коммерсантъ": ключевая ставка к концу года может составить от 16 до 23,1%

Ключевая ставка Банка России к концу 2025 года может составить от 16 до 23,1%. Такая информация содержится в новом среднесрочном консенсус-прогнозе экономистов из пула регулятора, опрошенных с 31 января по 4 февраля, пишет газета "Коммерсантъ".