"Коммерсантъ": ключевая ставка к концу года может составить от 16 до 23,1%

Ключевая ставка Банка России к концу 2025 года может составить от 16 до 23,1%. Такая информация содержится в новом среднесрочном консенсус-прогнозе экономистов из пула регулятора, опрошенных с 31 января по 4 февраля, пишет газета "Коммерсантъ".
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