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Переводы через систему быстрых платежей внедрят в банках Киргизии

Переводы через систему быстрых платежей внедрят в банках Киргизии

Работа по внедрению переводов через российскую систему быстрых платежей ведется банками Киргизии. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на председателя парламента республики Джамиля Исаева.

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