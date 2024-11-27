Экс-главу Bank of China приговорили к смертной казни

Экс-председателя правления и секретаря партийного комитета одного из крупнейших банков мира Bank of China (Банк Китая) Лю Ляньгэ приговорили к смертной казни за взяточничество, сообщает Верховная народная прокуратура КНР.
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