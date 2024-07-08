За неделю в Калужской области зафиксировали 68 193 нарушений ПДД

В период с 28 июня по 4 июля водителям в Калужской области выписали 68 193 штрафа за нарушение правил дорожного движенияВ период с 28 июня по 4 июля водителям в Калужской области выписали 68 193 штрафа за нарушение правил дорожного движения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)