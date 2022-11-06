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Хабиб – о прозвище «Орел»: «Я хотел, чтобы меня называли «Дагестанским орлом», но это было слишком длинно»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о происхождении прозвища «Орел». Изначально уроженец Дагестана хотел себе другое прозвище, однако в UFC попросили сделать его покороче.

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