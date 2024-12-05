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Пентагон: у США остается $9 млрд согласованной военной помощи Украине

Пентагон: у США остается $9 млрд согласованной военной помощи Украине

Global Look Press/Mauricio Campino/Keystone Press Agency У США остается более 9 миллиардов долларов согласованной для Киева военной помощи, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер на регулярном брифинге для журналистов.

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