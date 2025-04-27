МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 532 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Grandad
    Разведчиком он был во времена СССР. После он возглавлял ФСБ.Предательство род...
  • ШКИПЕР
    Вы всё смотрите со своей колокольни , но я писал не о Путине , а о Шойгу, который мог и не быть в доле. Путин конечно...Предательство род...
  • Амара Карпова
    ПОЗОРИЩЕ🤮Самый главный ВОР🤮занимается безопасностью страны🤬ДНИЩЕ💩ВОР должен сидеть в тюрьме💯и еще чуть не развал...Предательство род...

Редко так делает: Путин поверг в шок британцев своим поведением на встрече с Уиткоффом

Редко так делает: Путин поверг в шок британцев своим поведением на встрече с Уиткоффом

Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником США Стивеном Уиткоффом, состоявшиеся накануне в Кремле, вызвали интерес во всём мире не только содержанием, но и другой интересной деталью.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Как все приличные люди в костюме,не то что Зеля в футболке словно с тренировки!
Ответить
15 час.
наверх