Редко так делает: Путин поверг в шок британцев своим поведением на встрече с Уиткоффом

Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником США Стивеном Уиткоффом, состоявшиеся накануне в Кремле, вызвали интерес во всём мире не только содержанием, но и другой интересной деталью.
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