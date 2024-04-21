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СССР-Россия

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«Дом их сожжён ими самими…»

«Дом их сожжён ими самими…»

На вопрос об отношении к релокантам философ Василий Розанов ответил еще  100 лет назад Владимир Малышев    В России сегодня не утихают бурные споры о том, как следует относиться к тем, кто после начала Специальной военной операции на Украине сбежал из страны, и о том, следует ли пускать этих перебежчиков обратно.

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Комментарии
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СЭМЭН Иваницкий
ДА!!!!!!!!!!!
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12 час.

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