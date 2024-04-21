«Дом их сожжён ими самими…»

На вопрос об отношении к релокантам философ Василий Розанов ответил еще 100 лет назад Владимир Малышев В России сегодня не утихают бурные споры о том, как следует относиться к тем, кто после начала Специальной военной операции на Украине сбежал из страны, и о том, следует ли пускать этих перебежчиков обратно.