Власти Крыма уверены – чем меньше благ, тем мудрей становится человек

С таким заявлением выступил председатель Государственного Совета Крыма Владимир Константинов. После рабочей поездки в Советский район Крыма Владимир Константинов написал в социальных сетях: «Мы уважаем народ, живущий в крымских селах, считаем его хранителем нашей мудрости и силы, нашего менталитета».