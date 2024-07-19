Власти Крыма уверены – чем меньше благ, тем мудрей становится человек

С таким заявлением выступил председатель Государственного Совета Крыма Владимир Константинов. После рабочей поездки в Советский район Крыма Владимир Константинов написал в социальных сетях: «Мы уважаем народ, живущий в крымских селах, считаем его хранителем нашей мудрости и силы, нашего менталитета».
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